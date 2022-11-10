Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM 33-летний центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал попадание в окончательную заявку сборной Хорватии на чемпионат мира 2022 года.

Игрок ФК «Зенит» Деян Ловрен Дарья Драй © ИА REGNUM

«Что испытываю по поводу попадания на чемпионат мира? Очень рад! Если бы мне кто-то в детстве сказал, что я пройду через три чемпионата мира, то ответил бы: «Да ну, не верю! Без шансов!». Еще раз повторю: очень этому рад и очень горд. Думаю, что у нашей команды появилась прекрасная возможность показать, что мы можем сделать что-то большее», — цитирует Ловрена «Матч ТВ».

В окончательную заявку сборной Хорватии на чемпионат мира также попали Никола Влашич и Марко Ливая, выступавшие ранее за российские футбольные клубы (Влашич — ЦСКА, Ливая — «Рубин»).

В матче первого тура групповой стадии сборная Хорватии сыграет с командой Марокко. Игра пройдет 23 ноября в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт».