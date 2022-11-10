Санкт-Петербург, 10 ноября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. 33-летний центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал попадание в окончательную заявку сборной Хорватии на чемпионат мира 2022 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Деян Ловрен

«Что испытываю по поводу попадания на чемпионат мира? Очень рад! Если бы мне кто-то в детстве сказал, что я пройду через три чемпионата мира, то ответил бы: «Да ну, не верю! Без шансов!». Еще раз повторю: очень этому рад и очень горд. Думаю, что у нашей команды появилась прекрасная возможность показать, что мы можем сделать что-то большее», — цитирует Ловрена «Матч ТВ».

В окончательную заявку сборной Хорватии на чемпионат мира также попали Никола Влашич и Марко Ливая, выступавшие ранее за российские футбольные клубы (Влашич — ЦСКА, Ливая — «Рубин»).

В матче первого тура групповой стадии сборная Хорватии сыграет с командой Марокко. Игра пройдет 23 ноября в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт».