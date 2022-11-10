Ростов-на-Дону, , 17:29 — REGNUM Ростовская область официально больше не будет соседствовать с территорией бывш. УССР. Соответствующие изменения предлагается обсудить депутатам донского парламента и внести в Устав Ростовской области.

Ростовская область Александр Погожев © ИА REGNUM

В действующей редакции областного закона, который был принят Законодательным собранием Ростовской области 19 апреля 1996 года, территория бывш. УССР упоминается в статьях 11 и 12. В частности, в документе указано, что «на западе граница Ростовской области совпадает с государственной границей Российской Федерации с [территорией бывш. УССР]…», «на западе в Таганрогском заливе Азовского моря граница Ростовской области совпадает с морской государственной границей Российской Федерации с [территорией бывш. УССР] и проходит административная граница с Краснодарским краем».

«В связи с тем, что Ростовская область не граничит теперь с другим государством, предстоит пересмотреть нормативную базу региона, которая в той или иной степени может касаться приграничных взаимоотношений», — прокомментировали законопроект, на основании которого планируется внести изменения в Устав Ростовской области, в пресс-службе донского парламента.

В статье 12 указано, что «изменение прохождения государственной границы Российской Федерации с [территорией бывш. УССР], влекущее изменение территории Ростовской области, может осуществляться только международными договорами Российской Федерации, федеральными законами». Однако административные границы Ростовской области с другими субъектами РФ могут быть изменены в исключительных случаях по соглашениям сторон и с согласия Совета Федерации.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область граничит с Донецкой и Луганской Народными Республиками, вернувшимися в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума.