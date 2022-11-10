Джакарта, , 17:07 — REGNUM Заявление пресс-атташе посольства России в Джакарте Александра Тумайкина о том, что российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«Это сейчас тупо опасно. Лучше уж пусть Путин себя побережёт», — советует Алексей Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что решение российской стороны направить на G20 главу МИД России ставит Киев в крайне неудобное положение, поскольку главарь киевского неонацистского режима ранее заявлял, что примет решение об участии в «Большой двадцатке» в зависимости от того, поедет ли в Индонезию президент России Владимир Путин. Теперь выходит, что Россия присутствовать на G20 будет и Зеленскому не остаётся иных вариантов, кроме как выслушать всё то, что будет произнесено уставами министра иностранных дел РФ.

«А Зеля будет по «скайпу» сидеть и агитировать? Бедный, наверное, думал, если Путин не поедет, то от России больше некому отправляться», — подметила Антонина С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Путину нет большой нужды присутствовать на саммите, тем более сейчас, в один из самых напряжённых моментов специальной военной операции России на территории бывшей УССР.

«Ну, я, собственно, особой необходимости в присутствии там Путина не вижу. Это же не саммит, на котором какие-то реально важные вопросы решаются. Всегда, если нужно, можно договориться по существу, не прибегая к таким мероприятиям», — считает Никита У.

Часть людей уверена, что Лавров, как мастер во внешнеполитической сфере, представит Россию на саммите G20 по самому высшему разряду.

«Лавров — достойный представитель от России, президент ему доверяет. Да и в принципе Лавров сильнейший политик, который всегда достойно принимает участие в важных вопросах и умеет давать достойные ответы. Поэтому его кандидатура не вызывает никаких вопросов», — пишет Жанна Б.

«С чувством юмора у Лаврова всё в порядке. Жду искромётных гротесков и сарказмов в адрес НАТО и ООН», — написала Любовь К.

«Да Лавров там в одиночку всю шайку-лейку разнесёт в пух и прах», — уверен Леон М.

Нашлись и те, кто уверен, что Путин сейчас нужен народу России, на территории нашего Отечества, где всё ещё очень и очень много проблем, требующих самого пристального внимания со стороны главы государства.

«А вы не думали, что у нас в стране спецоперация, куча важных дел и вопросов, которые должен решать непосредственно президент. Это явно сейчас важнее, чем какой-то саммит, где будут ныть про Киев, и Бидон будет поскальзываться на каждом шагу», — поделилась своим мнением Аделя Р.

«Нам не G20 нужен, а побольше денег дать тому же «Уралвагонзаводу», чтобы наклепали побольше Т-90 и всяческих ракет. На всякий случай», — отметил Rotabler S.

Напомним, 10 ноября пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин заявил РИА Новости о том, что российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.