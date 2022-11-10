Москва, , 17:13 — REGNUM Россия научилась не бояться западных санкций, благодаря экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 9 ноября.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Трамп отстрелял всё, что мог. Если раньше у нас к американским санкциям относились с опаской, то Трамп вылил на нас весь санкционный запас, и в результате США нечего осталось выливать. Россия не отстреляла и десятой части санкционных ресурсов в качестве ответных мер. Санкции тогда опасны, когда их бояться. Трамп приучил нас к тому, что бояться каких-либо санкций бессмысленно», — считает политолог.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство России готовит новые меры поддержки населения в трудное время. По словам доцента базовой кафедры благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяны Захаровой, повышение уровня МРОТ на 6,3% и зарплат бюджетников на 4-6% «свидетельствует о планомерной работе властей РФ по повышению заработной платы».