Москва, , 17:00 — REGNUM Правительство России выделит дополнительно 27,5 млрд рублей регионам на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет. Соответствующее распоряжение подписал 10 ноября премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Government.ru

В пресс-службе правительства напомнили, что такая мера поддержки была введена по инициативе президента России Владимира Путина с апреля 2022 года.

«В зависимости от ситуации в семье размер пособия достигает 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка и составляет от 6 тысяч до 13,5 тысячи рублей в месяц. Получать такую поддержку могут семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Михаил Мишустин сообщил в ходе заседания правительства, что детей, на которых распространяется данная мера поддержки, в России насчитывается около пяти миллионов.

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