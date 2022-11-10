Барселона, Испания, 10 ноября, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» в ближайшее время начнет переговоры с 31-летним защитником Маркосом Алонсо на предмет продления контракта. Об этом 10 ноября сообщает испанское издание Diario Sport.

Www.chelseafc.com Маркос Алонсо

По информации источника, «сине-гранатовые» остались довольны выступлением Алонсо в текущем сезоне и намерены предложить испанцу новое двухлетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2024/25.

В текущем сезоне Маркос Алонсо принял участие в 12 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Виктории» и получил одну желтую карточку.

За «Барселону» Маркос Алонсо выступает с 1 сентября 2022 года после перехода из лондонского «Челси» на права свободного агента. Контракт испанца с каталонским клубом действует до 30 июня 2023 года.