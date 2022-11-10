Угледар, ДНР, 10 ноября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. ОБТФ «Каскад» МВД Донецкой республики совместно с морпехами 155-й и 40-й бригад армии России взяли под контроль село Павловка в ДНР, сообщил 10 ноября в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

На окраинах села продолжается зачистка.

9 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в районе Павловки идут тяжелые бои. Освобождение этого села поможет армии России продвигаться к Угледару, отметил Пушилин.