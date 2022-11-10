Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге от гриппа привилось 2 млн горожан, что составляет 38,8% от запланированных к вакцинации 60% населения, сообщили 10 ноября в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Пункт вакцинации от гриппа Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным ведомства, заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Санкт-Петербурге пока находится на неэпидемическом уровне. За прошедшую неделю в структуре находок преобладают аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа, метапневмовирусы и другие респираторные вирусы.

Несмотря на это, в управлении Роспотребнадзора напомнили, что наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация.

«На 10 ноября в городе привито против гриппа 2 087 325 человек, что составило 38,8% населения, в том числе 460 190 детей», — указали в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Петербурга планировали этой осенью привить 3 240 000 человек, что составляет 60% от населения города.

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