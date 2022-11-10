Вашингтон, 10 ноября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Власти США и ЕС уверены, что в ближайшем будущем мирных переговоров между Москвой и Киевом не состоится, сообщает 10 ноября New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Источники издания в американской администрации рассказали, что, по мнению Вашингтона и Брюсселя, стороны конфликта на данный момент уверены в необходимости боевых действий для усиления своих позиции.

В материале также отмечается, что на данный момент Запад не представляет, на каких условиях могли бы договориться Россия и киевский режим. В связи с этим администрация президента США Джо Байдена оказывается в затруднительном положении, так как она не в состоянии ответить гражданам, сколько еще их налоговых долларов будет отправлено на поддержку Киева.

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевскому режиму и его кураторам переговоры о разрешении конфликта на территории б. УССР не нужны.