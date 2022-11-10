Калуга, 10 ноября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Более 300 сосен и трёх тысяч елей будет заготовлено Калужской областью в 2022 году. Одновременно в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» будет усилен контроль за незаконной рубкой деревьев к Новому году. В связи с этим в области проводятся аукционы по продаже права на заключение договора купли-продажи деревьев хвойных пород, которые станут украшением предстоящих новогодних праздников. Об этом сообщили 10 ноября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Живая ель

«Участки для заготовки деревьев к новогодним праздникам выбираются там, где их вырубка необходима и будет проводиться в любом случае. Это территории, на которых расположены линии электропередачи, газопроводы и квартальные просеки. Заготовка деревьев именно на этих участках проводится для обеспечения безопасности линейных объектов и противопожарной безопасности», — пояснил начальник отдела минприроды региона Владимир Тимаков.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области напоминает, что самовольная вырубка елей на территории лесного фонда запрещена. Помимо возмещения размера вреда, нанесенного лесному хозяйству, нарушитель будет привлечен к административной или уголовной ответственности.