Мюнхен, Германия, 10 ноября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB) 10 ноября опубликовала окончательную заявку сборной Германии на предстоящий чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря.

Granada Сборная Германии по футболу

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Армель Белла-Котчап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Никлас Зюле («Боруссия»), Тило Керер («Вест Хэм Юнайте»), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»), Дэвид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Лукас Клостерманн («РБ Лейпциг»), Нико Шлоттербек («Боруссия»).

Полузащитники: Юлиан Брандт («Боруссия»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Леон Горецка («Бавария»), Марио Гетце («Айнтрахт»), Джошуа Киммих («Бавария»), Кай Хаверц («Челси»), Джамал Мусиала («Бавария»), Йонас Хофманн («Боруссия»), Томас Мюллер («Бавария»).

Нападающие: Карим Адейеми («Боруссия»), Серж Гнабри («Бавария»), Никлас Фюллькруг («Вердер»), Лерой Сане («Бавария»), Юссуфа Мукоко («Боруссия»).

Ранее сообщалось, что фланговый нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пропустит чемпионат мира из-за травмы лодыжки. В заявке на мундиаль Ройса заменил его 17-летний одноклубник Юссуфа Мукоко, выступающий на позиции центрального нападающего.

На групповой стадии чемпионата мира команде Ханс-Дитера Флика предстоит сыграть со сборными Японии (23 ноября), Испании (27 ноября) и Коста-Рики (1 декабря).