Волгоград, , 16:45 — REGNUM Дезинфекцию территорий, затопленных нечистотами в результате крупной коммунальной аварии, провели 10 ноября в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Волгоград Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

Поливочные машины пролили дороги у музея «Россия — моя история», примыкающие к скверу Александры Пахмутовой участки улично-дорожной сети, на которые попали стоки из повреждённого канализационного коллектора. Обеззараживающим раствором обработали и пешеходные зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде приступили к строительству обводной линии коллектора в пойме реки Царицы. Решение принято после ликвидации масштабной коммунальной аварии, оставившей на несколько суток без воды и отопления жителей двух районов города.