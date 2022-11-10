Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге зафиксирован третий за два дня температурный рекорд. После аномальной теплой ноябрьской ночи 10 ноября признано самым тёплым днем за всё время наблюдений за погодой, сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

На Литейном мосту в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, после 15:00 мск температура воздуха в Петербурге достигла +10,5 градусов, что стало новым экстремумом для 10 ноября.

«Окончательное значение среднесуточной температуры в городе будет известно только вечером, но и сейчас можно рассчитать, что она превысит прежний рекорд более чем на один градус. Поэтому сутки 10 ноября 2022 года станут в Санкт-Петербурге самыми теплыми за весь ряд наблюдений», — указал Колесов, добавив, что аномально теплая погода в городе на Неве продержится до конца недели, после чего придет зима.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 9 ноября был установлен новый максимум для этого дня месяца, составивший +9,4 градуса.

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