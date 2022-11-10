Санкт-Петербург, , 16:59 — REGNUM Российские учёные, которые отправятся в семимесячную экспедицию в Антарктический регион Земли, изучат климатические изменения в Антарктиде. Об этом 10 ноября заявил директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Русская Антарктида Иван Шилов © ИА REGNUM

Необходимость изучения климатических изменений связана прежде всего с тем, что в Центральной Антарктиде стали наблюдаться явления, которых раньше не было. Специалисты зафиксировали 18 марта 2021 года самую тёплую температуру, минус 17,7 градуса. В то время как привычная температура для марта находилась на отметке в минус 58 градусов.

«В этом году наблюдалось такое уникальное явление, как занос волны тепла в Центральную Антарктиду. Если для Австралии это достаточно привычное явление, которое наносит огромное количество ущерба, и там даже люди гибнут от таких волн жары, то до Центральной Антарктиды такие волны не доходили», — сообщил Макаров.

Помимо климатических изменений, специалисты изучат озоновый слой Земли, озоновую дыру над Антарктидой. Отдельно сотрудники Арктического и Антарктического НИИ изучат ледовитость в Антарктиде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экспедиция отправится в Антарктику 15 ноября на борту судна «Академик Федоров». Там учёные пробудут семь месяцев, а вернуться должны в июне 2023 года.

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