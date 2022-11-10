Ташкент, , 17:05 — REGNUM Узбекистан получит большую выгоду, если Россия поможет ему построить атомную электростанцию — помимо бесперебойного энергоснабжения, АЭС позволит Ташкенту создать тысячи рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Об этом заявил эксперт в сфере энергетики Евгений Олевский (Узбекистан), передаёт «Podrobno. uz».

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«Уже сейчас сотни студентов учатся в вузах России по атомным специальностям, а в Узбекистане открыты филиалы нескольких стратегически важных для страны российских высших учебных заведений. Также, в отличие от многих своих конкурентов, она передаёт свои технологии», — сказал он.

По словам собеседника, атомная станция позволит Узбекистану производить не только тепло- и электроэнергию, но и изотопы для медицины и металлургии, а также даст толчок к развитию многих смежных отраслей экономики.

«Кроме того, наша страна (Узбекистан — ИА REGNUM) является производителем урана, следовательно, станция будет работать на собственном топливе, что очень выгодно. Ну и в контексте последних проблем с газоснабжением тепличных хозяйств стоит отметить, что дополнительная тепловая мощность АЭС может использоваться для подачи тепла в теплицы, которые появятся в регионе, где будет возведена станция», — добавил он.

Также Олевский отметил высокую перспективность предложения России о воссоздании единого энергетического кольца со странами Туркестана, что позволило бы им торговать излишками электроэнергии по низким ценам.

«Энергетические кольца очень выгодны, так как пики потребления в разных странах не совпадают, в результате излишки электроэнергии можно передавать друг другу. Например, связка казахской и узбекской энергосистем позволяет сейчас осуществлять перетоки более 300 МВт мощности. Иначе бы пришлось строить электростанции такой мощности: одну — в Казахстане, другую — в Узбекистане», — констатировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что Узбекистан занимает 11-е место в мире по запасам урана. На его территории имеется не менее 132 тысяч тонн этого радиоактивного материала, что составляет 2% мировых запасов. Кроме этого, Узбекистан занимает пятое место в мире по добыче урана. За последние три года республика нарастила его добычу до 3,5 тысячи тонн в год. До 2019 года этот показатель был ниже на тысячу тонн.