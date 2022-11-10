Луганск, , 16:51 — REGNUM Заявление временно исполняющего обязанности главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника о том, что в Луганск вернулись бойцы ЛНР, освобождённые из киевского плена, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 10 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня из [киевского] плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР. Излишне говорить об условиях содержания в [киевском] плену: избиения, издевательства. Герои Луганщины истощены, но не сломлены!» — написал Пасечник.

«С возвращением, родные наши! Страна вся за вас переживала! Наконец, вы вернулись из плена!» — обратилась Елизавета С.

Многие пользователи были рады узнать, что очередная группа наших защитников благополучно вернулась из киевского плена. Граждане выражают благодарность всем тем, кто поспособствовал освобождению бойцов ЛНР, которые теперь имеют возможность вернуться к семьям и забыть об ужасах нацистского гестапо.

«Хорошо, что они вернулись, потому что они такого натерпелись в этом плену! Наконец-то им ничего не угрожает, и они могут спокойно жить со своими семьями!» — пишет Людмила Б.

«Как же хорошо, что они вернулись. Наглядно показываем, что Россия своих в беде не бросает», — отметил Василий У.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия не относится к своим защитникам, как к расходному материалу. В отличие от киевского режима, посылающего на убой неподготовленных людей, российское командование делает всё, чтобы наши бойцы вернулись домой живыми.

«Россия всегда будет бороться за тех, кто борется за Россию», — уверена Алина С.

«Грызёмся за каждого пленного. Это правильно. Нужно вырывать наших парней из нацистских застенок», — указывает Василий У.

«На самом деле это действительно радует, что Россия не забывает своих людей и ценит людские жизни, а не бросает на произвол, как это делает киевский режим», — подметила Всеслава Е.

«Слава Богу, что вернулись домой. На мой взгляд, это основной приоритет, и мы должны гордиться успешным обменным процессом», — поделилась своим мнением Аделя Р.

Часть людей даже не представляет, что пришлось пережить нашим героям в нацистском плену. Граждане считают, что вернувшихся необходимо окружить максимальной заботой и, в том числе оказать психологию помощь.

«Сколько ужасов пришлось мужчинам этим в застенках киевского режима пережить… даже страшно представить», — пишет Наташа С.

«Главное, чтобы всё было хорошо с ними. А то мало ли, что ВСУ делали в плену с ними. Знаем мы про их зверства», — написал Денис М.

«Хорошо, что их вернули домой! Киевский плен — это точно не курорт, они там и пытают время от времени, как мы прекрасно знаем», — отметил Василий У.

«Надо оказать им всю необходимую помощь и поддержку!» — считает Станислав Т.

«Они не из детского лагеря вернулись. Им не только медицинскую, но и психологическую поддержку нужно оказать. Мало ли что им там пришлось пережить», — написал Николай К.

Напомним, 10 ноября временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник написал в своём Telegram-канале о том, что в Луганск вернулись бойцы ЛНР, освобождённые из киевского плена.