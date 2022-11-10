Рим, , 16:39 — REGNUM Новые поставки оружия из Италии в Киев не готовятся, заявил в интервью Il Messaggero 10 ноября министр обороны Гвидо Крозетто.

Правительство Италии Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом он подчеркнул, что ранее утвержденные предыдущим правительствим страны планы поставок будут выполнены.

Также министр не исключил, что в рамках НАТО или ЕС может быть принято решение о новых поставках, но пока таких решений нет.

Крозетто добавил, что конфликт на территории б. УССР, по его мнению, может быть урегулирован только за столом переговоров.

В 2022 году власти Италии отправили в Киев пять партий оружия, также Италия использовалась в качестве пересадочного пункта для поставок. По данным социологов, большинство (60%) граждан страны выступают против таких поставок.