Рим, 10 ноября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Новые поставки оружия из Италии в Киев не готовятся, заявил в интервью Il Messaggero 10 ноября министр обороны Гвидо Крозетто.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

При этом он подчеркнул, что ранее утвержденные предыдущим правительствим страны планы поставок будут выполнены.

Также министр не исключил, что в рамках НАТО или ЕС может быть принято решение о новых поставках, но пока таких решений нет.

Крозетто добавил, что конфликт на территории б. УССР, по его мнению, может быть урегулирован только за столом переговоров.

В 2022 году власти Италии отправили в Киев пять партий оружия, также Италия использовалась в качестве пересадочного пункта для поставок. По данным социологов, большинство (60%) граждан страны выступают против таких поставок.