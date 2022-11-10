Ульяновск, , 16:39 — REGNUM В Ульяновске впервые состоится фестиваль-конкурс «Аккордеонисты и баянисты Поволжья». Он откроется 11 ноября с конкурсных прослушиваний и завершится 13 ноября гала-концертом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Тульская гармонь Алексей Банников © ИА REGNUM

Фестиваль-конкурс «Аккордеонисты и баянисты Поволжья» приурочен к Году культурного наследия народов России для поддержки одарённой творческой молодёжи и популяризации национального духовного наследия. Его решили провести в новом статусе после местного фестиваля аккордеонистов и баянистов в 2020 году, получившего большой зрительский отклик.

Конкурсная часть откроется 11 ноября с прослушиваний. Всего предусмотрено шесть номинаций — в частности, будут определены лучшие гармонисты и ансамбли, исполнители классики и эстрадных композиций.

В качестве гостей приглашены квартет аккордеонистов Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова, народный артист России Виктора Романько, лауреаты международных конкурсов Алексей Хромов, Сергей Осокин, Антон Попов, Алексей Мыкитенко.

Организаторы отмечают, что помимо конкурсных состязаний, запланированы концертные программы на городских площадках и работа творческой лаборатории. Фестиваль завершится 13 ноября гала-концертом.

Напомним, что ранее в Приволжском федеральном округе определили победителей фестиваля стрит-арта «ФормART». Лучшими стали работы авторов из Башкирии, Самарской области и Чувашии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в рамках Года студенческого спорта проходит Всероссийский фестиваль студенческого спорта, который завершится 13 ноября. В нём участвуют команды из 18 регионов страны, победителей определят в 11 видах спорта.

Подробнее: Всероссийский фестиваль студенческого спорта стартовал в Ульяновске