Нью-Дели, 10 ноября 2022, 16:47 — REGNUM Считать какие-то страны выше других неверно, заявил 10 ноября индийский министр обороны Раджнатх Сингх в Колледже национальной обороны.
Заявив, что миропорядок, «в котором некоторые государства считаются выше других», Индию категорически не устраивает, Сингх сказал, что люди равны между собой, эта идея — ключевая для Индии.
При этом он добавил, что безопасность — это коллективная задача. Против угроз, например, в киберсфере, нужно всеми миру бороться сообща.
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