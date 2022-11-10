Министр обороны Индии заявил, что народы всех стран равны
Нью-Дели, 10 ноября, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Считать какие-то страны выше других неверно, заявил 10 ноября индийский министр обороны Раджнатх Сингх в Колледже национальной обороны.
Twitter.com/rajnathsingh
Раджнат Сингх
Заявив, что миропорядок, «в котором некоторые государства считаются выше других», Индию категорически не устраивает, Сингх сказал, что люди равны между собой, эта идея — ключевая для Индии.
При этом он добавил, что безопасность — это коллективная задача. Против угроз, например, в киберсфере, нужно всеми миру бороться сообща.