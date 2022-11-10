Москва, , 18:07 — REGNUM Российские производители при том курсе рубля, который установился к настоящему времени, не имеют никаких шансов победить в конкурентной борьбе с иностранными, которые доводят свою продукцию до розничного потребителя через цепочки параллельного импорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящее время в России обсуждается введение таможенной пошлины на импортную радиоэлектронику в размере 5%. Это не очень большая величина. В 2018 году в период начала развития активной торговой войны между США и Китаем президент США Дональд Трамп вводил ввозные таможенные пошлины в размере от 15% до 50% по разным категориям китайских товаров и услуг. По сравнению с этим 5% не кажутся чем-то, что может нанести ущерб экономике в части разнообразия электроники на потребительском рынке, — сказал Дорофеев. — Вместе с тем санкции и ограничения, введенные против России, существенно меняют контекст для проведения таможенного регулирования. С одной стороны, любые ограничения на внешнюю торговлю потенциально могут сократить предложение электроники на рынке, что очень хорошо понимают в Минэкономики. От этого, безусловно, пострадает потребитель. Не сильно, но все же».

Поэтому, как полагает Дорофеев, в период двузначной инфляции такие действия следует считать преждевременными и проинфляционными.

«5-процентные пошлины, скорее всего, не приведут к тому, что жители РФ перестанут покупать иностранную технику. Однако купить они ее смогут в меньшем количестве. Это может повлечь за собой замедление и даже регресс в процессе налаживания параллельного импорта, — сказал Дорофеев. — Учитывая сохраняющуюся высокую геополитическую неопределенность, этот эффект нежелателен, потому что российский потребитель от этого проиграет в среднесрочной перспективе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в России не следует вводить повышенные пошлины на импортную радиоэлектронику, не проработав этот вопрос со всеми сторонами — потребителями, поставщиками и государственными органами.

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