Москва, 10 ноября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Реальная инфляция в РФ составляет не меньше 20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал данные министерства экономического развития РФ о замедлении инфляции до 12,52%.

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«Замедление инфляции пока скорее бумажное — на бумагах МЭР. Ощущение же инфляции у населения точно не 12%, — сказал Головченко. — Реальная инфляция — не менее 20% процентов в продуктах и не менее 30% в промтоварах. Если же говорить, на чем в основном завязано ожидаемое снижение инфляции, то только на катастрофическом падении спроса и реальных покупок в сегментах автомобилей, квартир, промтоваров, туризма. Люди перестали покупать, и это повлияло на некую коррекцию инфляции, а именно на «бумажную» инфляцию. Ведь цены не снизились. Цены после вертикального взлета весной 2022 года почти не упали».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в настоящее время стабилизация экономики РФ создаёт все необходимые предпосылки для сдерживания роста уровня цен.