Москва, 10 ноября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. В первой половине 2023 года в России не приходится ждать активного роста объемов ипотечного кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Ипотека

«В большей мере ситуация на рынке кредитования зависит от стабильности экономики. Сейчас граждане менее активно покупают дорогие активы, к которым относится жилье. На спрос также будет влиять условия кредитования и цены на недвижимость. Ввиду того, что сейчас спрос на жилье падает, есть вероятность снижения цен, и это может в определённой степени подстегнуть граждан к покупке. Однако ждать активного роста объемов кредитования как минимум в первой половине 2023 года вряд ли придётся», — сказала Ермилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 11% уменьшилось количество зарегистрированных сделок по продаже квартир и апартаментов.