Москва, , 17:23 — REGNUM В том, что в РФ объем наличных денег на руках у граждан вырос до рекордной суммы в 14,2 трлн рублей, нет ничего негативного для экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несмотря на рост наличной денежной массы в абсолютном выражении, отношение объема наличных денег к номинальному ВВП постоянно, даже немного снижается, — сказала Лебединская. — Доля безналичных расчетов в обороте розничной торговли при этом устойчиво возрастает. В дальнейшем можно ожидать возврата наличных денежных средств в банки по мере появления привлекательных предложений депозитов для населения, как это было, например, в апреле 2022 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Мастеров рассказал, какие факторы обусловили рост объема наличных на руках у населения.

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