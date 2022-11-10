Москва, 10 ноября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В том, что в РФ объем наличных денег на руках у граждан вырос до рекордной суммы в 14,2 трлн рублей, нет ничего негативного для экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Несмотря на рост наличной денежной массы в абсолютном выражении, отношение объема наличных денег к номинальному ВВП постоянно, даже немного снижается, — сказала Лебединская. — Доля безналичных расчетов в обороте розничной торговли при этом устойчиво возрастает. В дальнейшем можно ожидать возврата наличных денежных средств в банки по мере появления привлекательных предложений депозитов для населения, как это было, например, в апреле 2022 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Мастеров рассказал, какие факторы обусловили рост объема наличных на руках у населения.