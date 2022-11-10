Москва, , 17:20 — REGNUM Помимо нестабильной ситуации в мировой экономике, разгула санкций и усиления инфляции, панику криптоинвесторов усиливает проблема с ликвидностью одной из крупных цифровых бирж FTX. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль, комментируя очередное снижение цены биткоина.

Криптобиржа David McBee

«Падение биткоина — стандартное поведение любого финансового актива во время кризиса и негативных шоков, — сказала Скрыль. — Помимо нестабильной ситуации в мировой экономике, разгула санкций и усиления инфляции, панику криптоинвесторов усиливает проблема с ликвидностью одной из крупных цифровых бирж FTX. Инвесторы стали усердно выводить деньги, что подтолкнуло падение биткоина. Ситуацию пытались исправить конкуренты, другая, не менее солидная криптобиржа Binance. Binance планировала поглотить FTX, чтобы отчасти спасти ситуацию и не допустить сильного падения. Но сделка не состоялась».

По словам Скрыль, если бы всё-таки Binance осуществила свой план, то эта криптобиржа стала бы крупнейшей площадкой с 80-процентной долей всего цифрового рынка и большими возможностями применения рыночной власти на нем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее был дан прогноз, что с наступлением зимнего периода 2022–2023 годов можно ждать новых снижений цены биткоина.

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