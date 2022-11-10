Сочи, Краснодарский край, , 17:15 — REGNUM В морском порту Сочи ликвидировали утечку нефтепродуктов. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в акватории Чёрного моря было обнаружено несколько пятен размером от одного до пяти метров, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Морвокзал Сочи Александр Мариинский © ИА REGNUM

«Силами морского порта проведена обработка сорбентом и сбор нефтепродуктов, работы завершены в полном объеме. [На данный момент] нефтяного пятна на водной поверхности в районе морского порта Сочи нет», — уточнили в ведомстве.

Пока источник загрязнения не установлен.

Читайте ранее в этом сюжете: В морском порту Сочи ликвидируют утечку топлива