Сочи, Краснодарский край, 10 ноября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. В морском порту Сочи ликвидировали утечку нефтепродуктов. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в акватории Чёрного моря было обнаружено несколько пятен размером от одного до пяти метров, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Александр Мариинский ИА REGNUM Морвокзал Сочи

«Силами морского порта проведена обработка сорбентом и сбор нефтепродуктов, работы завершены в полном объеме. [На данный момент] нефтяного пятна на водной поверхности в районе морского порта Сочи нет», — уточнили в ведомстве.

Пока источник загрязнения не установлен.