Брюссель, , 16:52 — REGNUM Национальная сборная Бельгии по футболу объявила свою заявку на предстоящий чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Список футболистов опубликован на официальном сайте команды.

Ромелу Лукаку Дмитрий Садовников

Состав сборной Бельгии на чемпионат мира 2022 года:

Голкиперы: Тибо Куртуа, Симон Миньоле, Кун Кастельс.

Защитники: Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Зено Дебаст, Ваут Фас, Артур Теате, Тимоти Кастань, Тома Менье.

Полузащитники: Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Аксель Витсель, Леандро Троссард, Леандер Дендонкер, Амаду Онана, Кевин Де Брёйне, Янник Феррейра Карраско, Эден Азар, Торган Азар.

Нападающие: Миши Батшуайи, Луа Опенда, Шарль Де Кетеларе, Дрис Мертенс, Ромелу Лукаку.

В качестве футболистов резерва названы Бриан Хейнен, Доди Лукебакио, Алексис Салемакерс и Джейсон Денайер.

На групповой стадии сборной Бельгии предстоит сыграть с командами Канады (23 ноября), Марокко (27 ноября) и Хорватии (1 декабря).