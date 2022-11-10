Де Брёйне и Лукаку вошли в финальную заявку сборной Бельгии на ЧМ-2022
Брюссель, 10 ноября, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Национальная сборная Бельгии по футболу объявила свою заявку на предстоящий чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Список футболистов опубликован на официальном сайте команды.
Состав сборной Бельгии на чемпионат мира 2022 года:
Голкиперы: Тибо Куртуа, Симон Миньоле, Кун Кастельс.
Защитники: Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Зено Дебаст, Ваут Фас, Артур Теате, Тимоти Кастань, Тома Менье.
Полузащитники: Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Аксель Витсель, Леандро Троссард, Леандер Дендонкер, Амаду Онана, Кевин Де Брёйне, Янник Феррейра Карраско, Эден Азар, Торган Азар.
Нападающие: Миши Батшуайи, Луа Опенда, Шарль Де Кетеларе, Дрис Мертенс, Ромелу Лукаку.
В качестве футболистов резерва названы Бриан Хейнен, Доди Лукебакио, Алексис Салемакерс и Джейсон Денайер.
На групповой стадии сборной Бельгии предстоит сыграть с командами Канады (23 ноября), Марокко (27 ноября) и Хорватии (1 декабря).