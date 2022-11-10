Москва, , 16:53 — REGNUM Владимира Зеленского не будет на саммите G20, который пройдет на острове Бали. Об этом, как сообщает портал Detik, заявил ответственный за подготовку мероприятия министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан.

Также не будет присутствовать на саммите президент России Владимир Путин. Панджаитан также отметил, что у Владимира Путина, возможно, в возглавляемом им государстве есть дела, и к этому нужно относиться с уважением, добавил он.

Вместе с тем Панджаитан указал на то, что президент Индонезии Джоко Видодо общался со всеми мировыми лидерами, чтобы всем «угодить», но российского президента в итоге не будет на саммите. Ответственный за подготовку мероприятия министр отметил, что это, возможно, «к лучшему для всех», а у Путина и у Зеленского, добавил он, «загруженные графики».

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, а кто Зеленского вообще приглашал на саммит G20 и какое отношение к саммиту имеет киевский режим. Другие также предположили, что Зеленскому не велели США присутствовать на мероприятии.

«А Зеленский зачем там? Клянчить денег?» — в недоумении Марина.

«Великий попрошайка не входит в «двадцатку»! И на*рен он не нужен там!» — пишет Светлана.

«Путин не едет, тогда и я не еду», — иронизирует Анатолий Б.

«На этот саммит вообще кто-нибудь едет?» — задалась вопросом Ирина.

«Никто не едет, один Байден. С кем говорить-то будешь, маразматик?» — шутит Алла М.

«А что так? Дядя Сэм сказал дома сидеть?» — смеется Ольга Николаевна.

«А каким боком Зелебоба к G20?» — спросил Юрий.

«[Киевский режим] — не член G20, не доросли еще со взрослыми разговаривать. Зачем там попрошайка?» — с сарказмом поинтересовался Леонид.

«Он по телевизору брехать будет!» — добавил Spawn A.

«Байден не берет своего верного пёсика на мероприятие. Вдруг нагадит на ковер?» — иронизирует O. Meva.

«А что там наркоманам делать в занюханной футболке? Дёрнут марионетку из Вашингтона, тогда поедет», — отреагировал Николай.

«А его звали вообще?» — подытожил Alexey.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский намерен принять участие в саммите G20 в онлайн-формате.

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