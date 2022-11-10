Угледар, ДНР, 10 ноября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Поступают пока не подтвержденные данные о взятии Павловки (ДНР), написал 10 ноября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По этой информации, поселок взят бойцами ОБТФ «Каскад» МВД Донецкой республики.

9 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что в районе Павловки идут тяжелые бои. Освобождение Павловки поможет армии России продвинуться к Угледару, отметил также Пушилин.