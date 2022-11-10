Нижний Новгород, 10 ноября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Два человека пострадали в аварии с автомобилем такси в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

t. me/gtrk_nn Такси

10 ноября ранним утром на площади Минина и Пожарского автомобиль «Яндекс. Такси» влетел в остановку рядом с Дмитриевской башней. Фото и видео последствий аварии распространились в социальных сетях. От удара такси перевернулось на крышу.

По данным регионального управления МВД, в автомобиле на момент аварии находились шесть пассажиров, двое из них — пострадали и были госпитализированы. Водитель такси 2000 года рождения был пьян. Согласно предварительным данным, таксист не справился с управлением.

В отношении водителя составлен протокол по ст. КоАП 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения») и ст. 12.33 КоАП РФ («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»).

Как сообщало ИА REGNUM, шесть человек пострадали при наезде на пешеходов в Нижнем Новгороде. Авария произошла вечером 8 марта на улице Коммуны в Сормовском районе. 27-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai Accen сбил пешеходов, идущих по тротуару. Уточняется, что стаж вождения мужчины — около 1 года.

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