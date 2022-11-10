Москва, , 16:29 — REGNUM Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами за январь–октябрь 2022 года составило $257,1 млрд. Такую предварительную оценку приводит 10 ноября пресс-служба Банка России.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Профицит внешней торговли за аналогичный период прошлого года составил $125,6 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель увеличился в два раза.

«Определяющую роль в динамике текущего счёта платёжного баланса сыграло увеличение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объёма экспорта товаров при снижении стоимости товарного импорта по отношению к показателю предыдущего года», — отмечается в комментарии регулятора.

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк оценил профицит текущего счёта платёжного баланса России