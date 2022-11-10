Барселона, Испания, 10 ноября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. 34-летний центрфорвард каталонской «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски назвал фаворитов чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Rufus46 Роберт Левандовски

«Это нетипичный чемпионат мира в середине сезоне, но я думаю, что в Европе и Америке есть несколько фаворитов. Это, например, Бразилия, и даже один есть в нашей группе — это Аргентина. Но, в конце концов, команде должно повезти, чтобы все футболисты были в хорошей форме в нужный момент», — цитирует Левандовского испанское издание Marca.

Роберт Левандовски также примет участие в розыгрыше чемпионата мира в составе сборной Польши. На групповой стадии команде Чеслава Михневича предстоит сыграть со сборными Мексики (22 ноября), Саудовской Аравии (26 ноября) и Аргентины (30 ноября).