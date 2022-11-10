Саратов, , 16:25 — REGNUM Первый кассационный суд общей юрисдикции разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак. Решение вынесено по иску жительницы Липецка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда 10 ноября.

Артур Джон Элсли. Непослушная собака

Ранее жительница Липецка, имеющая несовершеннолетнего сына, подала иск о запрете использовать земельный участок для содержания домашних собак и взыскании компенсации морального вреда и судебной неустойки к соседке, которая на своём земельном участке в вольере содержит двух собак, одна из которых породы алабай.

«Собаки круглосуточно лают и превышают предельно допустимые санитарные уровни шума в жилом помещении истцов и на их придомовой территории, что подтверждается показаниями свидетелей, видеозаписями лая собак, актом по результатам измерений звука в жилом доме и приусадебной территории, постановлением по делу об административном правонарушении, которым К. привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст.8.3 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях», — уточнили в суде.

Советский районный суд Липецка ранее отказал в удовлетворении исковых требований, его решение без изменений оставил и Липецкий областной суд.

Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции, рассмотрев материалы кассационной жалобы истцов, согласилась с решениями судов в части отказа в удовлетворении исковых требований о запрете ответчику использовать земельный участок для содержания домашних животных собак. Однако судебная коллегия пришла к выводу, что обжалуемые судебные акты в части отказа истцам в компенсации морального вреда, причиненного громким шумом от лая собак, постановлены судами при неправильном применении норм законодательства.

В результате апелляционное определение Липецкого областного суда в части оставления без изменения решения Советского районного суда Липецка об отказе во взыскании компенсации морального вреда, государственной пошлины отменено, дело в отмененной части направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.