София, 10 ноября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В ближайшее время сотрудники пограничной полиции Болгарии получат в свое распоряжение тысячи комплектов средств индивидуальной защиты. Об этом 10 ноября со ссылкой на заявление действующего министра внутренних дел Болгарии Ивана Демерджиева сообщает софийский информационный портал News. bg.

anjči Болгарский флаг

По словам Демерджиева, речь идет о предоставлении патрульным группам современных бронежилетов и касок. Кроме того, пограничники на отдельных участках болгарско-турецкой границы будут оснащены летальным оружием.

Как ожидается, нововведение вступит в силу с 1 декабря текущего года.

Напомним, 7 ноября в результате перестрелки на границе Болгарии и Турции погиб болгарский пограничник.