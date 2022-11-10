Рим, , 16:21 — REGNUM Объем промышленного производства в Италии в сентябре 2022 года снизился на 1,8% в сравнении с августом, сообщили 10 ноября в национальной службе статистики.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По итогам третьего квартала снижение составило 0,4%. В сентябре 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года объем промышленного производства снизился на 0,5%.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.