Кабул, , 16:25 — REGNUM После захвата власти в талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Соединённые Штаты заморозили валютные резервы Афганистана и заблокировали доступ группировки к международным банкам. Это привело к тому, что Афганистан столкнулся с кризисом ликвидности, и стоимость афганской валюты по отношению к доллару снизилась.

Доллары falco

Однако за последние семь дней в Афганистан прибыло четыре пакета помощи ООН в размере 40 миллионов долларов наличными. Между тем людей очень тревожит продолжающиеся нищета и голод. До этого Всемирная продовольственная программа также заявила, что более 97% жителей Афганистана находятся за чертой бедности. В течение последнего года денежная помощь ООН составила более одного миллиарда 593 миллионов долларов. В то же время граждане страны спрашивают, как эти деньги расходуются? Об этом сообщается в обзоре газеты «8 Собх».

Центральный банк Афганистана, находящийся под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявил о прибытии пакета в размере 40 миллионов долларов в 8 ноября. За семь дней в Кабул прибыли ещё четыре пакета по 40 миллионов долларов наличными.

Между тем в офисе Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) заявили, что эти деньги хранятся в частном коммерческом банке в Кабуле и не будут переданы талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Радикалы пока ничего не сказали по этому поводу. Центральный банк заявил, что приветствует «законный» ввоз иностранной валюты в страну и просит международное сообщество оказывать помощь через банковский сектор.

Однако граждане Афганистана обеспокоены тем, как расходуются эти деньги, и говорят, что, несмотря на приток миллионов долларов наличными, нищета, голод, безработица и цены на продукты питания растут день ото дня, а эта помощь не привела к нормализации условий жизни населения. По их словам, информации о расходовании денег до сих пор нет, и источник этой помощи также неизвестен народу Афганистана.

С другой стороны, Всемирная продовольственная программа заявила 8 ноября, что стоимость афганской валюты по отношению к доллару повысилась на 1,5%. Один американский доллар в настоящее время торгуется между 88,45 и 88,55 афгани, в то время как цена доллара по отношению к афгани в октябре составляла 88,66.

До этого Управление Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR) также поднимало вопрос об использовании и источнике этих средств. Согласно отчёту SIGAR, правительство США блокирует расследование этого учреждения о 1,1 миллиарда долларов денежной помощи, которая была отправлена в Афганистан после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Джон Сопко, специальный генеральный инспектор, заявил, что впервые в своей истории его организация не смогла предоставить отчёт о расходах правительства США в Афганистане из-за отсутствия сотрудничества со стороны ряда государственных ведомств.

Сопко добавил, что Агентство США по международному развитию и министерство финансов отказались предоставить информацию о 1,1 млрд долларов наличными, которые были отправлены в подконтрольный талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистан, а Госдепартамент США не предоставил затребованной информации. Основываясь на отчёте SIGAR, министерство международного развития и Государственный департамент США заявили, что текущая помощь носит гуманитарный характер и не является частью бюджета, который курирует SIGAR. Между тем, Организация Объединённых Наций также не дала чётких разъяснений об источнике этих денег, и существуют опасения, что эти деньги были переданы талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Граждане Афганистана заявляют, что сыты по горло нищетой и голодом. Они говорят, что приток миллионов долларов наличными в Афганистан не оказал положительного влияния на их жизнь, а их возможность трудоустройства по-прежнему ограничена, и этим сферам не уделяется внимания. По словам граждан, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действуют в соответствии со своими «предпочтениями, идеологией и по этническими принципами» при распределении помощи.

Голод в Афганистане 8am. af

Забиулла Саис (псевдоним) — владелец магазина в Кабуле. В беседе с газетой «8 Собх» он сказал, что покупательная способность населения резко снизилась за последний год. По его словам, большинство клиентов, которые приходят к нему, не могут позволить себе купить более одного бушеля муки, тогда как в прошлые годы его клиенты могли покупать несколько товаров одновременно.

В то же время большинство граждан борются с обширными проблемами из-за продолжающейся безработицы и отсутствия доступа к экономическим ресурсам. Они считают, что деньги, пожертвованные международным сообществом, поступают для народа Афганистана, но граждане не знают, кто и как ими распоряжается. По их словам, с наступлением зимы проблемы населения возрастут, и никто не воспользуется этими деньгами, кроме «исполнителей проектов» и организаций, связанных с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Те, кто не имеет отношения к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), разорены», — отмечает в беседе с изданием житель Афганистана.

Эксперт по экономическим вопросам Азарахш Хафизи считает, что «помощь, оказанная за последние 14 месяцев, привела к балансу валют и позволила сохранить стоимость афгани в относительной стабильности, обеспечивая расходы режима и облегчая движение наличности. При отсутствии этих денег финансовая система Афганистана быстро рухнула бы, а нехватка долларов нарушила бы приток наличности, курс афгани понизился бы, пострадал бы импорт сырья и, как следствие, масштабы голода, цен и проблем со средствами к существованию людей были бы больше, чем сейчас».

Хафизи добавляет, что способ расходования этих денег не ясен, и они не использовались для финансирования проектов развития и борьбы с бедностью, и нет никаких сомнений в том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспользовались ими для укрепления своей власти. Потому что эти деньги используются в их сфере влияния.

Люди не знают, как используется наличные деньги от ООН, в то время как 19 миллионов граждан страны сталкиваются недоеданием. Из них шесть миллионов находятся «в шаге от голода». Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы в Афганистане Вахид Амани заявил, что если этим шести миллионам человек не будет оказана немедленная помощь, их положение станет катастрофическим.

Кроме того, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) также заявило, что крайняя бедность в Афганистане за три года увеличилась с 47% до 97%. Управление утверждает, что снижение доходов, рост цен и кризис ликвидности способствуют распространению бедности.

Хотя эти миллионы долларов помощи поступают в Афганистан, в последнем отчёте глобального индекса голода Афганистан опустился на шесть позиций с точки зрения доступа к продовольствию по сравнению с прошлым годом. Согласно отчёту этой организации, в 2022 году Афганистан занял 109-е место из 121 страны мира, тогда как в прошлом занимал 103-е место.