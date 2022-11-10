Лейпциг, Германия, 10 ноября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В результате проведенного медицинского обследования у 20-летнего центрального защитника «Ред Булл Лейпцига» Йошко Гвардиола выявили перелом носа. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба «быков».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сборная Хорватии

По информации источника, хирургическое вмешательство защитнику не понадобится, а его поездке на чемпионат мира в Катар ничего угрожает.

В текущем сезоне Гвардиол принял участие в 18 матчах за «Ред Булл Лейпциг» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота мадридского «Реала».

В матче первого тура групповой стадии чемпионата мира 2022 года сборная Хорватии встретится с командой Марокко. Игра пройдет 23 ноября в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт», а стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.