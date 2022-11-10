Чебоксары, , 16:20 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве отдела полиции. Фигурант уголовного дела получил условный сроки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал 25-летний житель чувашской столицы. Правоохранители установили, что в июне 2022 года после отдыха в одном из баров Чебоксар он позвонил в экстренную оперативную службу и сообщил о готовящемся взрыве здания отдела полиции № 3. По данным следствия, на тот момент чебоксарец находился в состоянии алкогольного опьянения.

Оперативные службы провели проверку, сведения о минировании не подтвердились.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве»). В ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела признал вину.

Суд назначил чебоксарцу три года условно с испытательным двухлетним сроком. Приговор не вступил в силу.

Отметим, что в Чебоксарах периодически «минируют» различные учреждения. В частности, в мае 2022 года из-за якобы заложенной бомбы эвакуировали всех, кто находился в здании Дома правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах в новом учебном году несколько раз «минировали» школы, колледжи и детские сады. Волна «минирования» образовательных учреждений также прокатилась в Чувашии в феврале и марте 2022 года.

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