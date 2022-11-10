Бухарест, 10 ноября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Легковой автомобиль врезался в заградительные сооружения у здания парламента Румынии в центре Бухареста. Об этом 10 ноября сообщатся бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По предварительным данным, инцидент произошел рано утром, когда водитель легкового транспортного средства проигнорировал требования патрульных полицейских и, скрываясь от погони, направил машину в запрещенный для движения участок. Детали происшествия не сообщаются.

Согласно официальной информации, воротам правительственного комплекса румынской столицы причинен незначительный ущерб.

Ведется следствие.