Под Тамбовом возводят мемориал в память о героях СВО
Тамбов, 10 ноября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Мемориал, посвящённый героям специальной военной операции, начали возводить в посёлке Землянский Тамбовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе правительства региона.
С инициативой выступил ветеран боевых действий Роман Ганьшин из Котовска. Частью мемориала станет скульптура участника СВО, прототипом которой стал житель Тамбова, погибший в ходе выполнения боевого долга. Авторы памятника — скульптор Александр Парамонов и его помощник Александр Подсивака. Фигуру солдата установят на территории местной школы.
Открыть мемориал планируют к годовщине начала проведения спецоперации. По словам Романа Ганьшина, это первый в Тамбовской области мемориал, посвящённый защитникам Донбасса.