Москва, , 16:18 — REGNUM Положительное сальдо текущего счёта платёжного баланса России за январь–октябрь 2022 года составил $215,4 млрд. Такую предварительную оценку приводит 10 ноября пресс-служба Банка России.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

За аналогичный период прошлого года профицит текущего счёта платежного баланса России составил $92 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель увеличился более чем в два раза.

В комментарии регулятора отмечается, что определяющую роль в динамике текущего счёта платёжного баланса сыграло «увеличение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объёма экспорта товаров при снижении стоимости товарного импорта по отношению к показателю предыдущего года».

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