Москва, 10 ноября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Положительное сальдо текущего счёта платёжного баланса России за январь–октябрь 2022 года составил $215,4 млрд. Такую предварительную оценку приводит 10 ноября пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

За аналогичный период прошлого года профицит текущего счёта платежного баланса России составил $92 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель увеличился более чем в два раза.

В комментарии регулятора отмечается, что определяющую роль в динамике текущего счёта платёжного баланса сыграло «увеличение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объёма экспорта товаров при снижении стоимости товарного импорта по отношению к показателю предыдущего года».