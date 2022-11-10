Берлин, 10 ноября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Властям Венгрии следует определиться по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявила 10 ноября германский министр иностранных дел Анналена Бербок, сообщает Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

На встрече с коллегой из Швеции Тобиасом Билльстремом она высказалась о позиции Венгрии, подчеркнув, что не существует никакой «серой зоны» в таком вопросе как расширение НАТО.

Напомним, Венгрия пока не поддержала планы НАТО включить в свой состав формально нейтральные Швецию и Финляндию.