Москва, 10 ноября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Победа республиканцев внесет раздор в палате представителей США. Об этом заявил декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 9 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Нам не безразлично, кто сейчас займет палату представителей США. Я надеюсь, что республиканцы отвоюют сенат. Не по той причине, как они относятся к России, а потому что это внесет раздор в стан врага. Там будет неразбериха, которая была при Трампе«, — заявил политолог.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Дональд Трамп спокойно отреагировал на результаты Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США. «Есть этот лживый нарратив о том, что я был в ярости, всё как раз наоборот», — сообщил Трамп.