Оренбург, 10 ноября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В сёлах Оренбургской области установят мемориальные доски в честь погибших участников специальной военной операции. Будет увековечена память шести героев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе Заксобрания региона.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Комиссия областного общественного совета «Верность Отчизне» 10 ноября приняла решение об установке мемориальных досок в честь героев, кавалеров Орденов мужества Сергея Федорова, Константина Бушина, Евгения Дейнеги, Амангоса Ермуханова, Ермека Туремуратова, Сергея Шеховцова.

«Памятные доски устанавливаются на зданиях школ, мемориальные плиты — на аллеях героев и в скверах. Наша главная задача — сохранить память о погибших земляках и поддержать участников спецоперации и их семьи», — сказал председатель комиссии Александр Куниловский.